Erzurum'da Yaralı Doğan Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan yavrusu, tedavisi için koruma altına alındı. Yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.