Erzurum'da yaralı doğan yavrusu doğaya salındı

Erzurum'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan doğan yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Aziziye ilçesinin Toprakkale Mahallesi'nde bir süre önce yaralı ve bitkin halde bulunan doğan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakım ve tedavisi tamamlanan doğan, görevlilerce yaşam alanına bırakıldı.