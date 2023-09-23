Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs muavininin sosyal medya görüntüleri yürek dağladı
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yolcu otobüsü muavinin sosyal medya görüntüleri sevenlerini üzdü.
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yolcu otobüsü muavinin sosyal medya görüntüleri yürek dağladı.
Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün Horasan'da traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'i ağır 14 kişi yaralanmıştı. Kazada can veren genç otobüs muavini Azad Kalay'ın sosyal medya paylaşımları ise sevenlerini üzdü. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam