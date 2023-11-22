Erzurum'da Tamir Cafe etkinliği düzenlendi

Erzurum'da kadınlara yönelik hem geri dönüşüm bilincini aşılamak hem de tamir kültürünü benimsetmek için 'Tamir Cafe' etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da kadınlara yönelik hem geri dönüşüm bilincini aşılamak hem de tamir kültürünü benimsetmek için "Tamir Cafe" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen proje kapsamında, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen, Repair Cafe (Tamir Cafe) etkinliği ev hanımlarının beğenisini kazandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Vakfı'nın (ERVAK) da paydaş olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Erzurumlu ev hanımları ile farklı meslek dallarında tamirat, tadilat yapan ustalar ve zanaatkarlar bir araya geldi. Etkinliğe evlerinde atıl durumda bulunan eşyalarıyla gelen ev hanımları, hem ürünlerini ustalara tamir ettirdi hem de atıl eşyalarını yenilenebilmenin veya başka bir amaç doğrultusunda kullanmanın püf noktalarını öğrendi.

"Geri dönüşüm farkındalığı önemli"

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Atatürk Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Eren, yürüttükleri toplumsal duyarlılık projesinin uygulanmasına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 'Atma, tamir et' sloganıyla ETSO'da düzenledikleri 'Tamir Cafe' etkinliğe katılan ev hanımlarına da teşekkür eden Prof. Dr. Eren şunları söyledi:

"Bütün atıkların geri dönüşümünün mümkün olmadığı gibi etkin olarak toplanmaları da çok zor. Ülkemizde Sıfır Atık projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına rağmen geri dönüşüm oranının maalesef düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu konuda hala Avrupa ülkelerinin gerisindeyiz. Bu tür etkinlikleri düzenlemekteki asıl amacımız; geri dönüşüm oranlarını artırmak olduğu kadar atıklarımızı da azaltmak zorunda olduğumuzu göstermektir."

"Geleneksel tamir kültürünü hatırlamalıyız"

Düzenlenen etkinlikle gelenekseli de yaşattıklarını ifade eden Prof. Dr. Eren, "Burada yaptığımız şey aslında gelenekseli biraz hatırlamak. Çünkü biz geçmişte annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize her zaman atmadan önce bir ürünü tekrar kullanmayı, değerlendirmeyi öğretmişlerdi. Ancak teknolojinin son 20 yıldaki hızlı gelişimi insanları, 'İstediğim kadar alır, istediğim kadar atabilirim. Çok fazla ürün var, ulaşılabilir. Nasıl olsa ucuz ve geri dönüştürülebiliyor' şeklinde bir düşünceye sevk ediyor. Bu aslında çok yanlış. Ürünlerin tekrar tekrar kullanılması, hatta almadan önce birkaç kez düşünülmesi ve gerçek bir ihtiyaç ise alınması gerekiyor. Ancak bu şekilde atık oranını çok ciddi bir şekilde azaltmamız mümkün olur" diye konuştu.

"İhtiyaçlar çeşitlenerek artıyor"

Etkinlikte daha sonra konuşan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Kübra Alioğulları ise etkinliğin önemine dikkati çekti. Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ihtiyaçların da çeşitlenerek aynı hızla artığını belirten Kübra Alioğulları şöyle konuştu:

"Bu ihtiyaçların karşılanması için de doğal kaynaklardan yararlanılması gerekiyor. Dünyanın sahip olduğu sınırlı kaynaklar hızla tükenirken, yılda 2 milyar tondan fazla evsel katı atık üretiliyor. Bu sayının yakın gelecekte 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık projesinin başarıyla yürütülmesi bu anlamda ülkemiz adına çok önemli."

"Doğal kaynaklarımızı korumalıyız"

Sıfır Atık projesiyle ilgili verilere göre; 6 yılda 3,5 milyar doların ekonomiye kazandırıldığını ve yılda 1 milyonu aşkın aracın trafikten çekilmesine eşdeğer, yaklaşık 5 milyon ton sera gazı salınımı önlendiğini kaydeden Alioğulları şunları söyledi:

"5 yıl önce yüzde 13 olan ülkemizdeki geri kazanım oranının, 2022 yılında yüzde 30'a ulaştığı ifade ediliyor. 2035 yılı geri kazanım hedefi ise yüzde 65'e ulaşmak. Bütün bu verilere baktığımızda bugün burada yapılan etkinliğin anlam ve önemini bir kez daha görüyoruz. Doğal kaynaklarımızın daha kontrollü tüketilmesi ve dünyamızın yaşadığı iklim krizinin etkilerinin minimuma indirilmesi için bertaraf edilemeyen ürünler farklı dolaşım yolları ile yeniden geri kazanılarak kullanıma sunulması büyük önem arz ediyor. Dünyanın gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok malzeme farklı yollarla sistemli veya sistemsiz olarak geri kazanılıyor. Geri dönüşüm sayesinde, doğal kaynaklarımızı korur, enerji tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlar, atık miktarını azaltır ve böylelikle geleceğimiz için önemli bir yatırım yapmış oluruz."

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Alioğulları, etkinliğe katkı sağlayan kurumların yetkililerine ve ustalara günün anısına ehramdan yapılmış birer flama hediye etti. - ERZURUM