Erzurum'da Soğuk Hava Etkisini Gösterdi

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları düşerek -8 dereceye kadar geriledi. Tekman ilçesinde ise gece -16,7 derece ölçüldü. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde kar kalınlığı 47 cm olarak belirlendi.

- Erzurum buz kesti

Erzurum'da termometreler sabah -8'i, Tekman ilçesinde ise gece -16,7'yı gösterdi

ERZURUM - Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası soğuk etkisini göstermeye başladı. Tekman ilçesinde termometreler gece-16,7 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve çevresinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Sabah saatlerinde vatandaşlar Erzurum'da -8 dereceyi gördü. Dün gece yapılan sıcaklık ölçümlerinde ise termometreler Erzurum Ovası'nda -15, şehir merkezinde -11, Tekman ilçesinde -16,7 gösterdi. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde kar kalınlığı 47 cm olarak ölçüldü.