Erzurum'da Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzurum'da bir aracın alt kısmına sıkışan kedisi yavrusunu fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Saray Bosna Caddesi üzerinde park eden aracın altında kedi sesini duyan vatandaşlar, minik yavruyu oradan çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu esnada polis araç sahibine ulaşmaya çalıştı ancak bir yanıt alamadı. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir süre kediyi çağırarak olduğu yerden çıkaramaya çalıştı. Ancak inatçı kedi yavrusu tüm çağrılara rağmen bulunduğu yerde çıkmadı. Bunun üzerine ekipler araca zarar vermeden hava yastıklarıyla aracı boşluk oluşturdu ve minik kedi bir anda aracın altından çıkarak kayıplara karıştı. Bir süre daha çevreyi kontrol eden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı. - ERZURUM