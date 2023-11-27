Erzurum'da Şiddetli Fırtına Evlerin Çatılarını Uçurdu

Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Şehir merkezinde çatılardan kopan sac parçaları trafiği olumsuz etkilerken, otobüs durağının yerinden çıktığı görüldü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatılarının uçmasına neden oldu.

Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli fırtına, zaman zaman korkuttu. Şehir merkezinde çatılardan kopan sac parçaları trafiği olumsuz etkilerken, vatandaşların cep telefonlarına yansıyan bir görüntüde otobüs durağının yerinden çıktığı görüldü.

Meteoroloji vatandaşları benzeri olumsuzluklara karşı uyarırken, Erzurum'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), dağlık ve yüksek kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - ERZURUM