Erzurum'da Polis ve Engelliler El Ele Sıcaklarda Karşı Serinleten Etkinlik Düzenlendi

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Erzurum Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile " Polis ve Engelliler El Ele Sıcaklıklarda Karşı Serinleten Etkinlik" temalı farkındalık programı düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte şehrin farklı noktalarında sıcak havalarda görev yapan trafik polislerine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclisi Üyeleri hazırladıkları soda, limon ve gül suyu paketlerini ikram ettiler. Düzenlenen etkinliğin asıl amacının ise polis ve engelli yakınlığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğu vurgulandı.

Şehrin farklı noktalarında görev yapan trafik polisleri düzenlenen etkinlikten dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclisi üyelerine teşekkür edip hatıra fotoğraf çektiler. - ERZURUM