Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ilerleyen bir pikap, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Sürücü kaza sonucu yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de başka bir kazanın olmasını önlemek için sürücüleri uyardı.
Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Adem Y. yönetiminde Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ilerleyen 25 LR 915 plakalı pikap, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü araçta sıkıştığı yerden kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri de yolda başka bir kazanın olmasını önlemek için sürücüleri uyardı.