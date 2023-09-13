Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ilerleyen bir pikap, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Sürücü kaza sonucu yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de başka bir kazanın olmasını önlemek için sürücüleri uyardı.