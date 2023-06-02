Erzurum'da Ortanca Yaş 29,6 Olarak Belirlendi

Erzurum'da yapılan araştırmada ortanca yaşın 29,6 olduğu ve genç nüfusun fazla olduğu tespit edildi. Kadın nüfusunun daha fazla olduğu şehirde, evlenmeyenlerin oranı da yüksek çıktı.

Yapılan araştırmada Erzurum'da ortanca yaş 29,6 olarak belirlenirken, 15 yaş ve üzeri nüfusun 567 bin 971 olduğu ifade ediliyor.

Erzurum'un genç nüfusu fazla

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişi olarak tanımlanıyor. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biri olarak ifade ediliyor.

Türkiye'de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaş, 2022 yılında 33,5'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü. Son sayımda nüfusu 756 bin 893 olan Erzurum'da ortanca yaş 29,6 iken erkeklerde bu rakamın 29,3 ve kadınlarda 29,8 olduğu tespit edildi.

Erzurum'da kadın nüfusu daha fazla

Ülkemizde 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Erzurum'da 15 yaş ve üzeri 567 bin 971 kişi bulunuyor. Bunların 279 bin 955 erkek, 288 bin 16 kadın olarak kayıtlara geçti. Erzurum'da 186 bin 273 hiç evlenmedi. Hiç evlenmeyenlerin 100 bin 727 erkek ve 85 bin 734'ü kadın. 337 bin 495 kişinin evli olduğu Erzurum'da 10 bin 165 kişinin boşandığı belirlendi. 2021 rakamlarına göre Erzurum'da 4 bin 916 yabancı bulunurken bu rakam 2022'de 5 bin 388'e yükseldi. - ERZURUM