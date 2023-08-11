Erzurum'da Motosiklet Tutkunu Düğün Konvoyu

Erzurum'da motosiklet tutkunu Yuşa Tosun'un düğün konvoyuna onlarca motorcu arkadaşı eşlik ederken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Ülkemizde son yıllarda düğünlerle alakalı çok farklı ve şaşırtan manzaralar ortaya çıkıyor. Erzurum caddelerinde de bir anda onlarca motosikleti bir arada gören vatandaşlar şaşırdı. Kısa süre sonra bunun düğün konvoyu olduğu ortaya çıktı. Motosiklet tutkunları konvoyun içine otomobil almamayı tercih etti.

Erzurum'da motosiklet tutkunu ve Demiratlar Motosiklet Kulüp Başkanı Yuşa Tosun, hayatını birleştirdiği Melike Çeliker ile motosiklet konvoyu eşliğinde dünyaevine girdi. Onlarca motosiklet tutkunu, kendileri gibi motosiklet sevdalısı olan Yuşa Tosun ve Melike Çeliker çiftini en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Erzurum'da gelenek olduğu üzere önce damat evinin önünde toplanan motosikletçiler, daha sonra konvoy yapıp gelin evinin önüne gitti. Kız evindeki gelin çıkarmadan sonra şehir turuna çıkan motosikletli düğün konvoyu, Palandöken'de trafiğe kapalı pistte gösteri yaptı. Gelin ve damadın çevresinde daire çizen motosiklet tutkunları daha sonra düğün salonuna gitti.

Erzurumlu damat Yuşa Tosun, motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu ve eşine sürpriz yaparak böyle bir düşünceyi ortaya attığını belirterek, "Sağ olsun arkadaşlarım beni kırmadı ve bu mutlu günümüzde güzel hatıralar biriktirmemize sebep oldular. Eşim de çok sevindi. Erzurum'daki motosiklet tutkunları olarak bir aile gibiyiz. O yüzden her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz" dedi. - ERZURUM