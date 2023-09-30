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Erzurum'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise çatıdan düşen beton parçalarından kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.