Erzurum'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise çatıdan düşen beton parçalarından kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Erzurum'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kasımpaşa Camii Sokaktaki metruk binada, sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Öte yandan, yangına müdahale eden bir itfaiye eri, soğutma işlemi yaptığı sırada çatıdan düşen beton parçalarından kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.