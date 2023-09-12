Erzurum'da Kreş Öğrencileri Organik Pazar Kurdu

ERZURUM'da özel bir kreşin 4-5 yaş grubu öğrencileri, bostanda elleriyle yetiştirip topladıkları meyve ve sebzeleri okulun bahçesinde oluşturdukları 'Organik Pazar'da satışa sundu. Elde edilecek geliri depremzede öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak için gönderecek öğrenciler, adeta bir pazarcı esnafı edasıyla ailelerine satış yaptı. Öğrencilerin, piyasa fiyatlarının üzerinde sattıkları ve içlerinde karpuzdan bal kabağına kadar birçok meyve ve sebzeden almak isteyen veliler, birbirleyle yarıştı.

Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş, üreten toplum bilincini aşılamak için ' Çocuk Köyü' oluşturdu. 20 dönümlük bir araziyi çocuklar için ekim alanına çeviren kreş yönetimi, ilkbaharla birlikte ' Çocuk Köyü'ne gelen miniklere, patates, kabak, biber, bezelye, salata ve domates gibi sebzeler ile buğday ektirdi. Tamamen organik olarak ekilen ürünler, sonbaharla birlikte hasat edildi. Topladıkları mahsülü yıl boyunca kreşte tüketen öğrenciler, bu sene bir değişiklik yaparak kreş bahçesinde oluşturdukları 'Organik Pazar'da velilerin satışına sundu. Elde edilecek geliri deprem bölgesindeki öğrencilerin kırtasiye giderleri için gönderilecek olan ürünlerden almak isteyen aileler birbirleriyle yarıştı. Kilosu 40 liradan salatalık sattığını söyleyen kreş öğrencisi Bartı Bozkurt, "Satışlar çok iyi ve çok para kazandım. Parayla depremzede öğrencilere defter, kalem, çanta gibi malzemeler alacağız" diye konuştu. Böyle bir etkinlikle ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Meltem Kızılca Çoru, "Bu bizim ikinci dönemimiz. Çok güzel bir etkinlik. Pazartesi çocuklarımızı çocuk köyüne götürüyorlar. Bizim onlara öyle bir ortamı sağlamamız mümkün değil. Çocuklar orada toprakla haşır, neşir oluyor. Topladıkları organik ürünlerin tadınada bakıyorlar. Böyle bir organizasyon düzenledikleri ve gelirini de deprem bölgesine aktardıkları için kreş yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah oradakiler de yararlanır ve bizim de çorbada tuzumuz olur" dedi. Çocuk köyünde üretilen ürünlerin, ekilip hasat edilmesine öğrencilerin tanık olduğunu söyleyen Kreş Müdiresi Gül Özçelik şunları söyledi: "Buradaki ürünlerin yetişmesinde çocukların emeği var. Ürünleri topladılar, burada velilerimize satışa sunduk. Elde ettiğimiz gelirle de resmi bir makam aracılığıyla, Hatay tarafında depremzede olan öğrencilerimizin kitap ve kırtasiyelerini karşılayacağız. Satışlar çok güzel, yardım etmek bizim Türk insanının ruhunda var, seviyorlar. Tabi ki burada önemli olan çocukların paylaşmayı görmeleri, buna tanıklık etmeleri, buna birebir vesile olmaları. Buradaki tartıya tam bakılmıyor. Velilerimiz de sağ olsun para üstü pek almıyorlar. Biz de daha çok böyle yuvarlıyoruz. Çocukların tamamen kendi emeğiyle, ufakken fidelerin dikilmesi, sulamalarda yardımcı olunması, toplamalarında tabi ki onlar küçük biz çok yardımcı oluyoruz ama en azından çocuklar fasülyenin,patatesin nerede oluştuğunu görüyorlar. Ürün çeşitliliğimizde patates, çarliston biber, salata, domates, kabak, fasülye var. Bunların hepsi çocuk köyümüzden gelen ürünler." (DHA)