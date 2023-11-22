Erzurum'da kışlık mezar hazırlıkları tamamlandı

KIŞIN hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kara kış bastırmadan iş makineleri ile yüzlerce kışlık mezar kazıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yazın başlatılan çalışmalarla bugüne kadar bin mezar hazır hale getirildi.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kara kış gelmeden hazırlıklarını tamamladı. Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de örnek belediyeler arasında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kışın toprağın bile donduğu Erzurum'da halkın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken dağlarının eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar kazıyoruz. Bu kış için bin mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olursa aynı gün kazıyoruz. Zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz diye konuştu.

Kışın bir mezar kazmak yerine yazın 10 mezar kazmaya razı olduklarını söyleyen işçi Salim Uğur, Burada mezar ve temizlik işleriyle ilgileniyoruz. Karla mücadele yapıyoruz. Sadece kış sezonuna bin taneye yakın mezar hazırlıyoruz. Kışın çok don oluyor. Eşilmesi zor oluyor. Şimdiden hazırlıyoruz. Üstünün karı alındıktan sonra defin yapılıyor. Toprağı kırmak için yine kompresörlerle de alttan müdahale yapıyoruz. İşimiz çok zor dedi.