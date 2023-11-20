Erzurum'da Kar Yağışı: Palandöken Beyaza Büründü

ERZURUM'da gece yarısı etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleriyle Palandöken beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte araçlarına binerek Palandöken'e giden vatandaşlar, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kentte, kar yağışı nedeniyle 251 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısına doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek rakımlı bölgeleri ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağdığını duyanlar araçlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken'e çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında gezerken, kimisi çocuğu kimi köpeği kimisi de yanında getirdiği oyuncak ayı ile oynadı ve fotoğraf çektirdi.

'ARTIK TÜM KAYAKSEVERLERİ PALANDÖKEN'E BEKLİYORUZ'

Arkadaşları ile Palandöken'e çıkarak, gece yarısı kar topu oynayan Furkan Enes Karapınar, Karı çok özlemiştik. Gece boyu yağan kar Palandöken ve Erzurum'a beyaz gelinliğini giydirdi. Erzurum delince akla kar geliyor ve kar bu şehre çok yakışıyor. Karın gelişini kutlamak için Palandöken'e geldik ve burada kendimizi tutamayıp, kar topu oynadık. Harika bir gece oldu. Artık tüm kayakseverleri Palandöken'e bekliyoruz? dedi.

ERZURUM'DA 251 MAHALLE YOLU KAPANDI

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 251 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı. Erzurum'un yanı sıra Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile Karayolları gece boyu mesai yaparak yolların açık kalmasını sağladı. Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kars-Digor kara yolundaki 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili oldu. Kar yağışı, Erzurum ve Ardahan'da devam ediyor. (DHA)