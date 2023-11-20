Erzurum'da Kar Yağışı Başladı

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava Erzurum'da kar yağışı ile etkili olmaya başladı. Erzurum'da dün gece yağmur ve fırtına ile başlayan yağış gece saatlerinde yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de kara dönüştü. Belediye ekipleri ana caddeler başta olmak üzere karla mücadele ediyor.

Erzurum beyaza büründü

ERZURUM - Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava Erzurum'da kar yağışı ile etkili olmaya başladı.

Erzurum'da dün gece yağmur ve fırtına ile başlayan yağış gece saatlerinde yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de kara dönüştü. Sabah evlerinden çıkan Erzurumlular beyaz örtü ile karşılaştı. Özellikle araçlarıyla işyerlerine gitmek isteyen vatandaşların biriken karları temizlemekte zaman zaman zorlandıkları görüldü. Belediye ekipleri ana caddeler başta olmak üzere karla mücadele ediyor.

Meteoroloji ve AFAD yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayımladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İçlerinden Erzurum'un da olduğu illerde vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.