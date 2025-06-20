Erzurum'da İtfaiye, Yavru Kedileri Kurtardı

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Erzurum'da bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Anne kedi, yavrularını kurtarana kadar araç başında bekledi.

ERZURUM'da girdikleri otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavruyu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Saatler süren çalışmayı izleyen anne Kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi.

Olay, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilden kedi sesi gelmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Anne kedi, itfaiye ekiplerinin yavrularını kurtarmasını bekledi. Otomobilin yanından ayrılmayan kedinin yanına yaklaşan bir görevli, "Kurtarıyorum, kurtarıyorum. Vallahi bir şey yapmıyorum" dedi.

'BİZİM İÇİN BİR ONUR'

İtfaiye görevlileri, karton sererek girdikleri otomobilin altındaki kedileri, tek tek kurtarmayı başardı. Motor kısmında sıkışan kedileri çıkaran görevliler, onları bir kutuya koydu. Yavrular, daha sonra anneleriyle birlikte itfaiye müdürlüğüne götürüldü. Bir itfaiye görevlisi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Onları kurtarmak bizim için bir onur. Onlar da sonuçta bir can. Anneleriyle birlikte yavruları itfaiye müdürlüğüne götüreceğiz. Oradan belediyemize ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz" dedi.

Haber: Salih TEKİN / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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