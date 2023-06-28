Erzurum'da hırçınlaşan büyükbaş hayvan sakinleştirildi

Erzurum'da bir kişinin satın aldığı büyükbaş kurbanlık, arıların saldırısı sonucu hırçınlaşarak kimseyi yanına yaklaştırmadı. Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama timi, hayvana sakinleştirici iğne yaparak kesim işlemini gerçekleştirdi. Hayvanın sahibi ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Erzurum'da sahibini ve kasabı yanına yaklaştırmayan büyükbaş hayvan, belediye görevlilerince sakinleştirici iğne yapılarak kesilebildi.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki bir kişinin satın aldıktan sonra akasya ağacına bağladığı büyükbaş kurbanlık, arıların saldırısı yüzünden hırçınlaşıp kimseyi yanına yaklaştırmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu kurban yakalama timi, iğne yardımıyla sakinleştirdiği hayvanı kasap ve sahibine teslim etti.

Kurbanlığın sahibi Muhammet Kuşçuoğlu, AA muhabirine, bahçelerindeki kurbanı kesmek için gittiklerinde hayvanın yanına yaklaştırmadığını ve çok zorlandıklarını söyledi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu kurban yakalama timinden yardım aldıklarını dile getiren Kuşçuoğlu, "Hayvan, saldırgan tavırlar sergiliyordu. Belediye ekipleri sağ olsun uyuşturucu iğne vurup kurbanı sakinleştirerek kesmemize yardımcı oldu. Bu gerçekten çok iyi bir hizmet, onlara da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.???????