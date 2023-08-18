Erzurum'da hayvan sulama göletinde 2 kız çocuğu boğuldu

ERZURUM'un Hınıs ilçesinde dibi bataklık olan hayvan sulama göletine giren 2 kız çocuğu boğuldu, 1'i ise kurtarılıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hınıs ilçesinin kırsal Akbayır Mahallesi'nde dibi bataklık olan hayvan sulama göletine giden 7 çocuktan 3'ü, boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer çocuklar, mahalleye giderek ailelerine haber verdi. Kısa sürede gölete gelen aileler, 9 yaşındaki E.C. adlı kızı kurtardı. Mahalleli suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) de cansız bedenine ulaşıp, çıkardı. Ölen çocukların aileleri gölet başında ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.C., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Berfin Demir ile Serayi Çelik'in cenazeleri otopsi için Hınıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.