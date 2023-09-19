Erzurum'da Hamidiye Köprüsü sürücülerin kabusu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Hamidiye Köprüsü, sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Kavşakta sürekli kazalar yaşanırken, bir kadın yaralandı. Mahalle sakinleri tedbir alınmasını istiyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Çaykara Caddesini Gez mahallesine bağlayan Hamidiye Köprüsü sürücülerin kabusu olmaya devam ediyor.
50. yıl caddesi üzerinden gelen sürücüler keskin virajı alamayınca kavşak duraklarına çarparak durabiliyorlar. Sürekli kazaların yaşandığı kavşakta bugünde virajı alamayan otomobil köprü duvarlarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakinleri kavşağın standartların dışında yapıldığını ve sürekli kazaların yaşandığını belirterek köprülü kavşakta acilen tedbir alınmasını istediler. - ERZURUM