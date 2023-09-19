Erzurum'da Hamidiye Köprüsü sürücülerin kabusu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Hamidiye Köprüsü, sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Kavşakta sürekli kazalar yaşanırken, bir kadın yaralandı. Mahalle sakinleri tedbir alınmasını istiyor.