Erzurum'da Gece Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Kazasında Araç Alev Topuna Döndü

Erzurum'un Terminal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev aldı ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Kazada yanan araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'da gecenin geç saatlerinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında, araçlardan biri alev topuna döndü.

Erzurum'un Terminal Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışan araçlardan biri alev alırken, yanan araca çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Yanan araç tamamen kullanılmaz hele geldi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, aracın patlama riskine karşı kısa süreli bir panik yaşandı. - ERZURUM