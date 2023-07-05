Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke düşmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir çocuğun forkliftten düşen laminant parke sonucu hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi defnedildi. Taziyeleri kabul eden çocuğun yakınları ise güçlükle ayakta durabildi.