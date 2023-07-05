Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke düşmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir çocuğun forkliftten düşen laminant parke sonucu hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi defnedildi. Taziyeleri kabul eden çocuğun yakınları ise güçlükle ayakta durabildi.
Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke düşmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda dün babasının forkliftle yukarı kaldırdığı parkelerin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Doğukan A'nın (13) cenazesi, yakınları tarafından Erzurum Adli Tıp Kurumundan alındı.
Cenaze, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Taziyeleri kabul eden çocuğun yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: AA / Talha Koca - Yaşam