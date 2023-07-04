Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke düşen çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde bir çocuk, forkliftten düşen laminant parke nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.