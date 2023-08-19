Erzurum'da Fırıncı, Geceleri Ekmek Pişiriyor, Gündüzleri Fosil Arıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde fırıncılık yapan Cihan Bağdatlı, geceleri ekmek pişiriyor, gündüzleri ise dağlarda fosil arıyor, balık tutuyor ve doğayı keşfediyor. Bağdatlı, bir dağda yaptığı araştırmada kemik fosili ve çeşitli mineral taşlar buldu. Kemik fosilinin dinozora ait olabileceğini düşünen Bağdatlı, yetkililerden araştırma yapılmasını istiyor.

Geceleri fırıncılık yapıyor, gündüzleri arkeolog gibi dağlarda fosil arıyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde 2 bin 500 rakımda taşlaşmış kemik fosili buldu. Dinozora ait kemik fosili olduğu düşünülüyor.

Uzundere ilçesinde fırıncılık yapan Cihan Bağdatlı, geceleri ekmek pişiriyor gündüzleri ise dağlarda fosil arıyor, balık tutuyor ve doğayı keşfediyor. 1 ay önce Tortum İlçesinde bir dağda araştırma yaptığı esnada dere yakınında bir kemik fosil ve çeşitli renklerde mineral taşlar buldu. Kemik fosilinin hangi hayvana ait olduğu bilinmiyor. İri bir hayvanın ayak kemiği olduğu tahmin ediliyor. Kemiğin bir dinozora ait olduğunu düşünen Bağdatlı, bölgenin yetkililer tarafından araştırılma yapılmasını istiyor. Kemik fosilinin yanı sıra çeşitli mineral taş ve yaprak fosillerini de işletmesinde biriktiriyor. Yakut benzeri taş, jasper, kalsit, yaprak fosilleri gibi taşları çeşitli bölgelerden toplayıp getiriyor.

Cihan Bağdatlı, "Geceleri fırıncılık yapıyorum gündüzleri ise balık avı ve fosil aramak için araziye çıkıyorum, çeşitli renklerde taşlar, yaprak fosillerini buldum. Dinozor fosili olduğunu düşündüğüm bir parça taşlaşmış kemik var elimizde. 1 ay önce 2 bin 500 rakımda arama yaparken buldum. Yetkililerden araştırma yapılmasını istiyorum" dedi.