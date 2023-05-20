Erzurum'da dronla çekilen görüntülerde ayıların kavgası kaydedildi

ERZURUM'da, besici Murat Atuğ (31), sürüyü izlemek için havalandırdığı dronla, ayıların kavgasını görüntüledi. Erkek ayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğü saldırı, kameraya kaydedildi. Oltu ilçesinde, koyun besiciliği yapan Murat Atuğ, baharla birlikte yaylaya çıkardığı sürüsünü kontrol etmek için dron kamerasını havalandırdı. Koyunların doğum yapıp yapmadığını da izlemek için dron kullanan Atuğ, Oltu ilçesi Duralar yol ayrımındaki Aksu mevkisini izlerken 2 ayının kavga ettiğini gördü. Atuğ, kavgayı dronla anbean kaydetti. Sarp arazideki kavgada erkek olduğu belirlenen bozayının önce dişi ayıyı, sonra da yavrusunu öldürme anları, kamera tarafından görüntülendi.

'HİÇ GÖRMEMİŞTİM'

Sürüsünü kontrol etmek isterken ayıların kavgasına rastlayan Murat Atuğ, Sabah saatlerinde sürüyü izlemek için dron kamerasını havalandırdım. Araziyi kontrol ederken ayıların kavgasını gördüm. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Erkek ayının dişi ayı ve yavrusunu öldürdüğünü görüntüledim. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda bu mevsimde ayı sayısı oldukça fazla. Çalışmak için araziye çıkanlar çok dikkatli olmalı dedi. (DHA)