Erzurum'da çocukların kartopu savaşı

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı çocukları sevindirdi. Karlı ve soğuk havada oynayan çocuklar arasında kartopu savaşları ve kayma aktiviteleri gerçekleşti.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Kasım ayı ile birlikte hem karlı hem de soğuk havanın etkisine giren Erzurum'da bir yandan soğuk etkili olurken, bir yandan da çocuklar için eğlenceli ortamlar oluşuyor. Palandöken ilçesinin ara sokaklarında karlar arasında oynayan çocukların heyecanı ve neşesi ise görülmeye değer. Karlı ve soğuk havaya rağmen kartopu savaşı yapan ve yokuştan kayan çocukların, üşümediklerini ifade etmeleri de gözden kaçmadı. - ERZURUM