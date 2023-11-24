Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi buz kırma timi göreve başladı

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan kar kütlesi ve buz sarkıtlarının imhası için Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerinin 'buz kırma timi' görevine başladı. Vinçle ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, kazma ve küreklerle kıran tim, gün boyu gelen ihbarları değerlendiriyor.

ERZURUM'da yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan kar kütlesi ve buz sarkıtlarının imhası için Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerinin 'buz kırma timi' görevine başladı. Vinçle ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, kazma ve küreklerle kıran tim, gün boyu gelen ihbarları değerlendiriyor. Çatılardan 20 kamyona yakın buz kırdıklarını belirten itfaiyeci Yücel Küçük, "Vinçle 30 metre yüksekliğe kadar çıkıp oluşan buz ve kar kütlelerini kırarak imha ediyoruz" dedi.

20 Kasım'da yağan yoğun kar ve ardından etkili olan soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden metrelerce yükseklikteki sarkıtları, itfaiye ekipleri buz kırma timi, vinç ya da itfaiye aracının sepetine çıkıp kazma ve küreklerle kırıyor. Saat 08.00'de başlayan mesailerini karanlık çöktüğünde bitirdiklerini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi buz kırma timinde görevli itfaiye eri Yücel Küçük, vatandaşları özellikle saçak altlarında geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'ORTALAMA 20 KAMYON BUZU İMHA EDİYORUZ'

Geçen yıl buz düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, saçak altına park edilen birçok aracın da hasar gördüğünü ifade eden Küçük, "Merkeze gelen her ihbarı değerlendirdiğimiz için gün boyu çalışıyoruz. Biz bölgeye gidene kadar zabıta ekipleri yaptıkları anonsla bölgeyi trafikten temizliyor. Vinçle ulaştığımız çatı saçaklarındaki kar kütleleri ve buzları kazma ya da kürekle kırıp düşürüyoruz. Bir günde ortalama 20 kamyon buzu imha ediyoruz. Tabii kışın ileriki günlerinde buz sarkıtlarının boyu ve sayısı çoğalınca 50 kamyona ulaşacaktır. Gelen ihbarları öncelikli olarak, iş yerleri, halkın yoğun olduğu ana arterler, okullar, camiler, kamu kurum ve kuruluşları olarak belirliyoruz. Kalan vakitlerde mahalle aralarına giriyoruz" diye konuştu.

'ÇATILARI DÜZELTMELİ'

Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde esnaflık yapan Ahmet Önal, "İyi bir hizmet sağ olsunlar. Ancak buzu kırmadan evvel çatıları buz tutmayacak şekilde düzeltmek lazım. Çatılar düzelmedikten sonra her sene bununla uğraşıp başımıza iş açıyoruz. Çatıdan kar buz düşünce iş yerlerimizin önü kapanıyor. İnsanların başına buz düşüyor. Ölenler var, yaralananlar var. O yönden çatıları düzeltmek lazım" dedi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık öğrencisi Beyza Köse, "Buzlardan korkuyorum. Saçak altlarından geçmemeye çalışıyorum. Ona dikkat ediyorum. Çok fazla buz oluyor. Hava da çok soğuk dışarı çıkınca sıkı giyiniyorum" diye konuştu.