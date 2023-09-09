Erzurum'da Boş Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da boş alanda meydana gelen ot yangını bir anda her tarafın alev sarmasına neden oldu.

Erzurum Garı ile Barış Pınarı Köprüsü arasında bulunan boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale eden Erzurum itfaiyesi zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturması yapıyor. - ERZURUM