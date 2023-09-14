Erzurum'da asırlık ceviz ağacı köy kütüphanesine destek oluyor

2016 yılında dünyadaki "sakin şehirler" ağına kabul edilen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde, köylüler yıllar içinde kütüphanede yapılan tadilat çalışmalarında bina ile yapışık olan asırlık ceviz ağacını korumak ve yaşatmak için her türlü çabayı harcadı. Kütüphanenin çatısından çıkarak büyümeye devam eden ceviz ağacı, şimdilerde hem köylülere gölgelik hem de cevizleriyle köyün ortak giderlerine katkı yapıyor.

"Köyün ortak giderlerine destek oluyor"

Dikyar Mahallesi'nde bulunan köy kütüphanesi, yaklaşık 30 yıl önce köy halkının katkılarıyla yapıldı. Kütüphanenin yanında bulunan ceviz ağacı zamanla yapılan tadilat ve genişleme çalışmalarından etkilendi, neredeyse binanın içinde kaldı. Ancak köy sakinleri her defasında ceviz ağacın zarar görmemesi için özenli davrandı. Kütüphanenin üzerinin çatı ile kapatılması aşamasında ise ilginç bir yola başvuruldu ve ceviz ağacı çatının ortasından geçirilmesi sağlandı. Şimdilerde çay içip kitaplarını okuyan vatandaşlara gölgelik olan ceviz ağacı aynı zamanda üzerindeki cevizlerin hasadıyla köyün ortak giderlerine katkıda bulunuyor.

"Hem kütüphane hem de ceviz ağacı yaşayacak"

Köy sakinlerinden emekli öğretmen Göral Kayabumin (83) ve emekli müfettiş Cevdet Özer (70), bu hassasiyetle hem kültürel miraslarını koruma konusundaki kararlılıklarını hem de çevre duyarlılıklarını ortaya koyduklarını belirterek, "Asırlık ceviz ağacıyla bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Köy kütüphanesi hem okuma meraklılarına hizmet vermeye devam ediyor hem de çevreye saygı noktasında bir farkındalık oluşturuyor. Burada topladığımız cevizleri köy camisinin ihtiyaçları başta olmak üzere ortak giderlerde kullanıyoruz. Canımız sağ oldukça kütüphane ve ağacımızı birlikte korumaya devam edeceğiz. Herkesi de çevreye ve özellikle ağaca karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. - ERZURUM