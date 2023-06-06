Erzurum'da apartmanın 3. katındaki korkuluklardan kayan çocuk yaralandı

Erzurum'da bir apartmanın demir korkuluklarından kaymaya çalışan 12 yaşındaki çocuk, 3. kattan merdiven boşluğuna düştü ve bacaklarında kırıklar oluştu. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.