Erzurum'da anne cinayeti

ANNESİNİ UYURKEN ÖLDÜRMÜŞ

Erzurum'da bıçakla annesini öldürüp, babasını da ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü bilgi notu paylaştı. Notta, Köşebent'in annesi Serpil Köşebent'i uyuduğu sırada bıçakla boğazından yaralayarak öldürdüğü bilgisi yer aldı. Açıklamanın devamında ise şu bilgiler yer aldı: "13 Nisan 2023'te saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi No: 6 - 2 İç Kapı No: 2 sayılı adreste yaralama konusu anonsu üzerine ekiplerimiz bahse konu adrese ivedilikle geçmiş, yapılan mülakatta konunun kimlik bilgilerine göre Serpil Köşebent, Nevzat Köşebent ve çocukları olan Ahmet Yavuz Köşebent arasında gerçekleştiği, Ahmet Yavuz Köşebent annesi olan Serpil Köşebent'i uyuduğu sırada bıçak kullanmak suretiyle boğaz kısmından kesi suretiyle yaralayarak öldürdüğü, babası Nevzat Köşebent durumu görüp oğluna müdahale etmek istemesi üzerine aralarında arbede çıktığı ve oğlu tarafından göğüs, koltuk altı ve karın bölgelerinden bıçak ile yaralandığı, boğuşma esnasında Ahmet Yavuz Köşebent sol bilek, sağ avuç içi ve kafa kısmı sol tarafından kesi suretiyle yaralanmış olduğu anlaşılmış, yaralı Nevzat Köşebent hayati tehlikesi bulunmakta ve hastanede tedavisine devam edilmekte, ilk bilgilere göre konuyu Ahmet Yavuz Köşebent'in psikolojik sorunları sebebiyle gerçekleştirdiği anlaşılmış olup Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda olayın şüphelisi Ahmet Yavuz Köşebent gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında 14 Nisan 2023 günü Cumhuriyet Başsavcılığı' nda hazır edilecektir."

Oktay POLAT/ERZURUM,