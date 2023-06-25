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Erzurum'da Alışveriş Merkezi Gelinlik Defilesine Sahne Oldu

Yaşam Haberleri

Erzurum MNG Alışveriş Merkezi'nde bir gelinlik firmasının düzenlediği defile, merkezdeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği renkli görüntülere sahne oldu.

Alışveriş merkezini gelinler bastı

ERZURUM - Erzurum MNG Alışveriş Merkezi'nde özel bir firmanın düzenlediği gelinlik defilesi renkli görüntülere sahne oldu. Alışveriş merkezindeki vatandaşlar bir anda onlarca gelini koridorlarda görünce şaşkınlık yaşadı.

Erzurum'da MNG AVM'de hizmete giren gelinlik firması açılışa özel gelinlik defilesi düzenledi. Merkezin koridorlarında gelinliklerle dolaşan onlarca gelin vatandaşların şaşkın bakışları arasında defilenin yapılacağı alana geçti. Burada düzenlenen defilede gelinlik modelleri tanıtıldı.

Firma sorumlusu Tuğba İnan, "Ben düğünümde istediğim gelinliği giyemedim ama herkesin istediği, hayal ettiği gelinliği giymesini arzu ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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