Erzincan Valisi Üniversite Öğrencileriyle Kahvaltı Yaptı, Ulaşım Ücretini İndirdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent meydanında üniversite öğrencileriyle kahvaltı yaptı, 10 lira olan özel halk otobüsü ücretini üniversiteliler için 4 liraya indirdiklerini duyurdu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent meydanında üniversite öğrencileriyle kahvaltı yaptı, 10 lira olan özel halk otobüsü ücretini üniversiteliler için 4 liraya indirdiklerini duyurdu.

Valiliğin koordinesinde Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, MÜSİAD, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda üniversiteliler için kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltıda gençlere kentin tescilli lezzeti Cimin üzümü, lavaş arası tulum peyniri ve börek ikram edildi.

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin masalarına oturan kent protokolü, sohbet ettikleri gençlerin taleplerini dinledi.

Validen öğrencilere ulaşım indirimi müjdesi

Vali Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan'ın birlik, beraberlik, güzellik, medeniyet ve tarihin şehri olduğunu söyledi.

Öğrencilere "Bu şehrin keyfini çıkarmanızı isterim." diye seslenen Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarımızla beraber, sizin daha huzurlu, daha güzel, daha mutlu şekilde okula gidip gelmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Bununla ilgili ilk adım atıldı. Sayın Başbakanımız (Eski Başbakan Binali Yıldırım) bize talimat vererek 'Öğrencilerin ulaşım problemi var.' dedi. Biz de belediye başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber oturduk konuştuk. Normalde bir binişi 10 lira olan özel halk otobüsü ücretini üniversite öğrencilerimiz için 4 liraya indirdik, hayırlı olsun. Bunu da aşağı çekmek için gayret sarf ediyoruz."

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "Erzincan kardeşliğin şehridir. Can Erzincan olarak bütün Türkiye'nin her köşesine aynı gözle bakan, aynı dilek ve temennilerde bulunan, duygu ve düşünceleri paylaşan ortak paydası olan bir şehrin evlatlarıyız. Gelen herkesi bizim emanetimiz olarak kabul eder ve onları kendi evladımız gibi biliriz." dedi.

Malatya'dan üniversite eğitimi için gelen Nisanur Karakurt da şehirde herkesin kendisini çok iyi karşıladığını ve ilde bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Aksun ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilere karanfil dağıttı.

Programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.