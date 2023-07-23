Erzincan Tercan ilçesinde dereye düşen kişi boğuldu

Tercan ilçesinin Beşkaya Köyü'ne İzmir'den tatil için gelen Gazi Yıldız (68), dere kenarında yürürken terliğini suya kaptırdı. Terliği almak için suya giren Yıldız, akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.