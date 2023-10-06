Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 Hükümlü Müslüman Oldu

Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen programda, 3 yabancı uyruklu hükümlü Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Program, Kur'an-ı Kerim öğrenen ve İslam dinine geçen hükümlü ve tutukluların belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı uyruklu 3 hükümlü Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle program düzenlendi. L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu manevi rehberlik birimi tarafından yapılan faaliyetler çerçevesinde açılmış olan kurslara katılan 8 hükümlü ve tutuklunun Kur'an-ı Kerim'e geçmesi, 10 hükümlü ve tutuklunun tecvitli Kur'an-ı Kerim öğrenmesi ve 3 hükümlü-tutuklunun İslam dinine geçmesi sebebiyle program düzenlendi. Program Erzincan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Abdullah Akgül. Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Nilüfer Tunçkılıç, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum 2. Müdürü Mesut Yeşilyurt, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural, kurum personelleri, hükümlü ve tutukluların katılımı ile gerçekleşti.

Program, L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Manevi Rehberlerinden Hayati Mutlu'nun sunumu ile Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu öğretmeni ve kurumun hükümlü ve tutuklularının oluşturduğu ilahi grubunun söylediği ilahilerle başladı. Kurum Manevi Rehberi Kazım Gün'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Abdullah Akgül ve Erzincan İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural'ın konuşmaları ile program devam etti.

Kurum müdürü Abdullah Akgül Mevlid, Kandilin anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine geçen hükümlü ve tutuklulara hayırlara vesile olmasını temenni etti. Kur'an-ı Kerim'e geçen hükümlü ve tutuklulara belgeleri takdim edildi. Müslüman olan 3 yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklu için ihtida töreni düzenlendi. Hükümlü ve tutuklular Cumhuriyet Savcısı, Kurum Müdürü, İl Müftü Yardımcısı ve kurum manevi rehberleri şahitlikleri huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini kabul ettiler ardından belgeleri takdim edilerek Erzincan Cumhuriyet Savcısının konuşmaları ile program sona erdi. - ERZİNCAN