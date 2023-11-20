Erzincan'ın yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı etkiledi. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi ulaşımı etkiledi

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı etkiledi. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Erzincan merkezde tüm gün boyunca sağanak yağış etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, yollarda su birikintilerine sebep olarak ulaşımda aksamalara yol açtı. Kentin bazı bölgelerinde oluşan birikintiler, bodrumlarda su baskınlarına neden oldu, araçlar su içerisinde kaldı.

Erzincan merkezde görülen yağış yüksek kesimlerde kar ve tipiye dönüştü. Gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.

Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkide kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu. Karayolları ve polis ekipleri, ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesine destek verdi.

Kara yolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalıştı.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyardı.