Erzincan İl Müftüsü Muharrem Ayı'nda Aşure İkram Etti

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram etti. Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan yaz Kur'an kurslarında cami ve kurslar çocuklarla dolup taşıyor. Eğitimin başlamasıyla büyük bir sevinçle camiler ve Kur'an kurslarına akın eden çocuklar güzel görüntüler oluşturuyor. Devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini bilgilerin yanı sıra sosyalleşerek çeşitli etkinliklere de katılarak hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Bu çerçevede Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Müftü Yardımcısı Gülay Demirci ile birlikte Süleymaniye Camii Yaz Kur'an Kursunda öğrenim gören kız ve erkek öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin kurs süresince edindikleri bilgileri ve etkinlik faaliyetlerini yerinde izleyen Müftü Gül ve Müftü Yardımcısı Demirci, öğrencilere Muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan aşure ikramında bulunarak birlikte dualar ettiler. - ERZİNCAN

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram etti.

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan yaz Kur'an kurslarında cami ve kurslar çocuklarla dolup taşıyor. Eğitimin başlamasıyla büyük bir sevinçle camiler ve Kur'an kurslarına akın eden çocuklar güzel görüntüler oluşturuyor. Devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini bilgilerin yanı sıra sosyalleşerek çeşitli etkinliklere de katılarak hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar.

Bu çerçevede Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Müftü Yardımcısı Gülay Demirci ile birlikte Süleymaniye Camii Yaz Kur'an Kursunda öğrenim gören kız ve erkek öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin kurs süresince edindikleri bilgileri ve etkinlik faaliyetlerini yerinde izleyen Müftü Gül ve Müftü Yardımcısı Demirci, öğrencilere Muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan aşure ikramında bulunarak birlikte dualar ettiler. - ERZİNCAN