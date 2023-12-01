Erzincan'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekiplerce zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Erzincan Tercan ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Erzurum-Tercan ve Tercan-Erzincan E- 80 kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücülerin belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi. Ekipler ayrıca şoförlerin araçlarının arıza yapması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını istedi. - ERZİNCAN