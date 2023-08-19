Erzincan'da Yıpranmış Kuran-ı Kerimleri Onaran Cilt Ustası

Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini Erzincan'da 46 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın yıpranmış ve aşınmış Kuran-ı Kerimleri onararak ciltleme yapıyor.

Erzincan'da İnönü Mahallesi Merkez Çarşısında 10 metrekarelik bodrum katta bulunan atölyesinde 46 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Orhan Ersu, Ramazan ayı münasebetiyle işlerinde yoğunluk yaşadığını belirtti. Manevi duyguların yoğun yaşandığı bu günlerde 100 yıllık Kuran-ı Kerimleri yeniden okunabilir hale getiren cilt ustası Orhan Ersu, gelişen teknolojiye rağmen unutulmuş işini sürdürmeye devam ediyor.

Ciltçilik mesleğine 1977 yılında başladığını ifade eden Orhan Ersu ise konuşmasında, "46 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çıraklığım dahil 1977 yılından beri nu işe devam ediyorum. Gelen eski Kuran-ı Kerimler üzerine ciltleme yapıyorum. Tarihi eser Kur'anlar geliyor bazen. Şuan da Ramazan ayındayız ve işlerimiz sıkılaştı. Eskimiş Kur'anları getiriyorlar, yeniden tazeleyip vatandaşa teslim ediyoruz. Bu ayda manevi duygularda kabardı tabii. Vatandaş Kur'an'ını getirip bazen başında bekliyor iş bitene kadar. Yıpranmış, mesela çocuklar yırtmış Kur'an'ı biz tazeliyoruz onları. Olmayanları fotokopi çekiyoruz veya eski Kur'anlardan yeni yaptıklarımıza takviye yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ciltçilik mesleğinde çırak yetişmiyor"

Ersu, ciltçilik mesleğinde alttan yetişen kimsenin olmadığını ve Erzincan'da mesleği icra eden yalnızca 2 kişinin kaldığını belirterek, "Alttan gelen bir kişi vardı, çırak olarak. O da başka yerde matbaa ustası olarak devam ediyor, ciltçiliği bıraktı. Geriden gelen başka ciltçi de kalmadı. Mesleğin son ustalarıyız. 1977'den beri devam ediyorum ve mesleği yapan 2 kişi kaldı" diye konuştu. - ERZİNCAN