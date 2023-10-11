Erzincan'da yaylada ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Celal Sarı, yaylada sürüsünü otlatırken ayı saldırısına uğradı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralanan Sarı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Erzincan'da yaylada ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Çağlayan beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Celal Sarı, yaylada sürüsünü otlatırken ayı saldırısına uğradı.
Vatandaşlar tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Sarı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam