Erzincan'da traktör kazası: Kadın hayatını kaybetti
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıralı köyünde, C.K. (58), 58 ZD 861 plakalı traktörüyle otları samanlığa boşaltmak için geri geldiği sırada, aracın arkasında bulunan Hatice K. (83) traktörün altında kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice K'nin, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Hatice K'nin cenazesi, Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.