Erzincan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Erzincan merkezinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.