Erzincan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Erzincan merkezinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Yeni Mahalle 310 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABK 022 plakalı otomobil ile 24 BD 189 plakalı otomobil yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam