Erzincan'da trafik kazalarını önlemek için KGYS Denetim Levhası asıldı

Erzincan'da kazaların artış gösterdiği levhalara trafik ekiplerince KGYS Denetim Levhası asıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendi imkanları ile yaptırdığı 10 adet KGYS Denetim Levhasını, 2023 yılı içerisinde trafik kazalarının artış gösterdiği, Eski MİT Kavşağı, A-10 Kavşağı, Hastane Kavşağı, Mini Hal Kavşağı, Eski Otogar kavşağına asıldı. Algılanan yakalanma riski duygusunu artırıp vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması, kazaların en aza indirilmesi hedeflenen çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN