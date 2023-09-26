Erzincan'da trafik ekipleri sürücülere mola verdirerek bilgilendirme yaptı

Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde trafik ekipleri, sürücülere mola verdirerek uykulu ve yorgun araç kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçesinde trafik ekipleri sürücülere mola verdirerek bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekiplerince uzun yol kullanıcılarına yönelik trafik kazası riskini azaltmak için araç sürücülerine kısa süreli mola vermeleri sağlandı.

Trafik ekiplerince durdurulan araç sürücülerine, sabahın ilk ışıklarının uykuyu tetiklediğinden dolayı sürücülere, uykulu ve yorgun olarak araç kullanmamaları, günde ortalama 8-9 saatten fazla araç kullanılmaması, yorgun ve uykusuz hissedilmesi halinde araç kullanmayı bırakıp uygun bir yere araçlarını park etmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN