Erzincan'da Trafik Denetimleri Sonuçlandı

Erzincan'da trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 901 sürücüye ve 2 bin 261 araç tescil plakasına trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 122 araç trafikten men edildi ve 22 sürücü alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Erzincan'da trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla 1-15 Eylül 2023 tarihleri arasında; 901 sürücüye ve 2 bin 261 araç tescil plakasına trafik idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da trafik polislerince trafik denetimleri sürdürülüyor. 1-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 122 araç trafikten men edildi. 4 bin 796 yük taşıyan araç, bin 727 yolcu taşıyan otobüs ve 280 motosiklet kontrol edildi. 22 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek, 7 bin 806 emniyet kemeri, 2 bin 883 alkol, 104 okul servisi, 11 bin 721 sürücü ve araç denetiminde kontroller yapıldı. Toplam 19 bin 317 araç denetlendi. - ERZİNCAN