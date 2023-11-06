Erzincan'da Sıkışan Tilki İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Yaşam Haberleri
Erzincan'da bir apartmanın çatı katında sıkışan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tilki, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakılacak.
Erzincan'da, apartmanın çatı katındaki dolapların arkasında sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnönü Mahallesi İzzetpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatı katına çıkan tilki, dolapların arkasında sıkıştı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tilkiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Hayvan barınağında sağlık kontrolü yapılan tilki, doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / Yaşam