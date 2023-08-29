Erzincan'da Şiddetli Sağanak Sele Neden Oldu

Erzincan'da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar, sele neden oldu. Merkeze bağlı köylerde su taşkınları yaşandı. DSİ, Belediye ve kamu kurumları ekipleri köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

1) SAĞANAK ERZİNCAN'DA SELE DÖNÜŞTÜ

ERZİNCAN'da bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı köylerde, su taşkını yaşandı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Başpınar ve Günebakan köyleri ile Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın meydana geldi. DSİ, Belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri sel suları nedeniyle çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlattı.