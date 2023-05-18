Erzincan'da Mayıs Ayında Karla Mücadele
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Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kapalı kalan Sakaltutan mevkiindeki Karadağ yolunu açmak için karla mücadele çalışması yaptı.
Erzincan'da mayıs ayında karla mücadele
ERZİNCAN - Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kar nedeniyle kapalı kalan televizyon vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkiindeki 1650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.
Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yaşam