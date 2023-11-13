Erzincan'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da bir alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda kedi olduğunu ve yukarı çıkamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Havalandırma boşluğuna düşen kediyi kısa sürede kurtaran itfaiye ekipleri, kedinin herhangi bir yarasının olmadığını belirleyerek doğal yaşam alanına saldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN