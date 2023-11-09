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Erzincan'da Mahsur Kalan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzincan'da bir inek, hayvan gübresinin bulunduğu alanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonu sonucunda inek güvende kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.