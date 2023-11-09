Erzincan'da Mahsur Kalan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Erzincan'da bir inek, hayvan gübresinin bulunduğu alanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonu sonucunda inek güvende kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Erzincan'da hayvan gübresinin bulunduğu alanda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Işıkpınar Mahallesi'nde bir inek gübre yığınına battı.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan inek itfaiye hortumu ile yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşam